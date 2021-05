Tennis: Open d'Italia; Svitolina ko, Swiatek in semifinale

ROMA, 15 MAG - Iga Swiatek ha battuto in due set Elina Svitolina nel match di recupero dei quarti di finale degli Internazionali con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 38 minuti di gioco. La polacca affronterà sempre oggi in semifinale Cori Gauff. (ANSA).