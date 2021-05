Basket: Nba; Sixers primi a est, ai playoff Dallas

ROMA, 15 MAG - Si va consolidando la griglia delle formazioni partecipanti alla seconda fase del campionato Nba. Nel turno di questa notte sono si sono infatti definite altre posizioni: anzitutto i Sixers hanno la certezza di chiudere al primo posto a est la regular season. Stanotte Philadelphia ha battuto per 122-97 Orlando Magic e dopo 20 anni ha riconquistato la vetta della Eastern. Serata positiva anche per i Wizards, che hanno superato Cleveland per 120-105 e guadagnato l'ultimo posto utile per i play in, sempre nella Eastern Conference. A ovest il successo di Dallas sui Toronto Raptors per 114-110 ha proiettato i Mavericks al quinto posto e dunque direttamente ai playoff. L'ultimo ticket della Western è in bilico fra Portland e Lakers, decisivi saranno gli ultimi due turni di campionato, in programma domani e dopodomani, per sapere chi approderà direttamente ai playoff e chi dovrà accontentarsi dei play in. I californiani campioni in carica sono attualmente indietro rispetto a Portland, ma hanno il favore del calendario: dovranno infatti disputare due partite e possono sognare il sorpasso, perchè ai Trail Blazers ne resta soltanto una. (ANSA).