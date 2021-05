Moto: Francia; Bagnaia, nonostante la caduta resto positivo

ROMA, 14 MAG - "Nonostante la caduta del pomeriggio i due turni di oggi sono stati molto produttivi e le mie sensazioni in sella alla moto sono positive". Francesco Bagnaia, pilota Ducati e leader del mondiale MotoGP, non ha brillato nelle prime libere del GP di Francia (12/o tempo), ma non si perde d'animo. "Questa mattina, nella FP1, per la prima volta sono riuscito a sentirmi davvero a mio agio con la Desmosedici GP sull'asfalto bagnato e questo pomeriggio siamo riusciti ad ottenere un buon tempo con la gomma media. Siamo fuori dalla top ten - si rammarica il pilota torinese - ma, se domattina le condizioni meteo ce lo permetteranno, cercheremo di migliorare ed entrare direttamente in Q2. Sono comunque molto fiducioso in vista delle qualifiche di domani". (ANSA).