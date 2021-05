Calcio: Conte, Inter ha fatto qualcosa di straordinario

MILANO, 14 MAG - "In un campionato equilibrato c'è stata una squadra che ha fatto cose straordinarie: merito ai calciatori ed a tutta l'Inter". Lo ha detto il tecnico nerazzurro Antonio Conte, intervistato da Inter Tv alla vigilia della sfida contro la Juventus. "Avevo pronosticato un campionato molto equilibrato. E di fatto lo è stato, a parte l'Inter che ha preso una propria strada andando dritta fino al traguardo. L'equilibrio c'è, ma dietro all'Inter: noi abbiamo fatto qualcosa di inaspettato, anche per come è stato fatto", ha sottolineato. (ANSA).