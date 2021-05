Rugby: salvare gli All Blacks, piano giocatori Nuova Zelanda

(ANSA-AFP) - ROMA, 14 MAG - La New Zealand Rugby Players Association (NZRPA) ha presentato una proposta di finanziamento per mantenere gli All Blacks nelle mani della Nuova Zelanda, facendo arrabbiare gli amministratori del celebre 'marchio' del rugby neozelandesi che cercano di raggiungere un accordo con gli investitori americani. L'associazione, che riunisce i migliori giocatori di rugby della Nuova Zelanda, ha affermato che la loro proposta offre alla Federazione neozelandese a corto di soldi una valida alternativa alla vendita di parte della sua partecipazione nel suo marchio All Blacks nella società di private equity californiana Silver Lake. Partner. Quest'ultimo prevede di pagare 280 milioni di dollari per acquisire il 12,5% dei diritti commerciali detenuti da NZR e il diritto di negoziare contratti di merchandising e distribuzione in tutto il mondo. Il piano presentato dai giocatori è quello di vendere il 5% dei diritti agli All Blacks come parte di un aumento di capitale che attrarrebbe sia istituzioni finanziarie neozelandesi che investitori "amichevoli". "La NZR manterrà un controllo molto maggiore sul suo futuro, una maggiore flessibilità e più opzioni, e condividerà i suoi risultati futuri con i neozelandesi che desiderano investire nella società", ha detto NZRPA in una lettera indirizzata all'NZR. Contrariamente alla proposta di Silver Lake, l'associazione dei giocatori ha un potere di veto, nonostante il sostegno unanime espresso dal NZR nella sua assemblea generale annuale il mese scorso. Alla domanda, il NZR non ha ancora commentato il contenuto del piano di questo giocatore, ma il suo direttore generale Mark Robinson, citato da diversi media locali, ha già detto di essere "scioccato e deluso" perchè questa proposta è stata data ai media prima che alla NZR. Secondo Robinson, contiene anche informazioni riservate che l'associazione dei giocatori non aveva il diritto di rendere pubbliche. "Questa è una violazione fondamentale della fiducia e della partnership a cui abbiamo attribuito grande importanza fino ad ora", ha detto, accusando i giocatori di tentare di sabotare l'accordo con Silver Lake. (ANSA-AFP).