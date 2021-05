Moto: cancellata gara in Finlandia, sostituita da gp Stiria

ROMA, 14 MAG - Il motogp di Finlandia è stato cancellato per la stagione in corso. E sarà sostituito dal gran premio di Stiria, messo in programma l'8 agosto sul RedBull Ring. La decisione è stata presa da Fim Irta e Dorna a causa del perdurare dell'emergenza covid in Finlandia, e per la difficoltà degli spostamenti verso quel paese. Secondo il calendario la gara era in programma l'11 luglio Gli organizzatori del mondiale hanno comunque sottoscritto un nuovo accordo quinquennale con il gp di Finlandia, e il KymiRing sarà presente quindi in calendario almeno fino al 2026. Altra notizia positiva per gli appassionati: in accordo con le autorità locali e sempre nel pieno rispetto di tutti i protocolli sanitari, sia il Gp di Stiria che quello successivo d'Austria vedranno la presenza di un numero limitato di spettatori . (ANSA).