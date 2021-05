Il Borussia Dortmund vince la Coppa di Germania, Lipsia ko

ROMA, 13 MAG - Il Borussia Dortmund ha vinto la Coppa di Germania 2021, battendo per 4-1 il Lipsia nella finale disputata sul terreno dell'Olympiastadion di Berlino. A trascinare la squadra giallonera le doppiette di Sancho, firmata al 5' e al 46' del primo tempo, e del solito Haaland, in gol al 28' e al 42' della ripresa. Niente da fare per la squadra di Julian Nagelsmann (futuro allenatore del Bayern Monaco), malgrado il gol dello spagnolo Dani Olmo, che ha fatto centro al 26' del secondo tempo. (ANSA).