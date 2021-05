Poker del Liverpool a Old Trafford, lo United va ko

ROMA, 13 MAG - Il Liverpool vince a Old Trafford, calando il poker (4-2) nel recupero dell 34/a giornata della Premier League (la partita era in programma il 2 maggio). Il Manchester United era passato in vantaggio con Bruno Fernandes, al 10', ma Diogo Jota al 34' e una doppietta di Firmino hanno portato avanti sul 3-1 i 'Reds'. Dopo il provvisorio 2-3 di Rashford, ci ha pensato Salah a chiudere definitivamente i conti sul 2-4 al 90'. Con questa vittoria, la squadra di Juergen Klopp si porta al quinto posto in classifica con 60 punti, il Manchester United è sempre secondo con 70 lunghezze e un +4 sul Leicester, che è terzo. (ANSA).