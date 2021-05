Liga: Real Madrid forza 4, vince a Granada ed è 2/o

ROMA, 13 MAG - Larga vittoria del Real Madrid nel posticipo della 36/a e terz'ultima giornata della Liga. I 'blancos' si sono imposti per 4-1 nello stadio Nuevo Los Carmenes di Granada, contro la squadra andalusa. Luka Modric, dopo 17', ha aperto le marcature; Rodrygo ha raddoppiato al 47'; nella ripresa sono arrivati anche i gol di Odriozola al 30' e Benzema al 31'. Per i padroni di casa è andato a segno Molina al 26'. Il successo di questa sera permette al Real Madrid di scavalcare in classifica il Barcellona e di portarsi al secondo posto, con 78 punti, contro i 76 dei rivali catalani. Al comando, con due giornate ancora da giocare, c'è l'Atletico, che di punti ne ha 80. (ANSA).