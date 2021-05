Calcio: Figc; Samsung sponsor ufficiale

ROMA, 13 MAG - Samsung Electronics Italia diventa 'Official Sponsor' della Figc. L'accordo, annunciato oggi presso la Smart Home del Samsung District a Milano, si estenderà fino al 30 gennaio 2022. "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Samsung tra i partner delle Nazionali italiane di calcio perché insieme potremo sviluppare nuove soluzioni per rendere il nostro sport e la sua fruizione uno spettacolo ancor più emozionante - ha affermato Gabriele Gravina, presidente Figc - La Federazione è impegnata nel campo dell'innovazione e, dopo aver sposato il progetto giovani in maglia azzurra, sta accelerando sulle riforme per rendere il nostro sistema sempre più moderno e sostenibile". "La partnership con la Figc ha per noi un grande valore nel rilanciare e sostenere la passione e l'innovazione nel mondo dello sport, di cui condividiamo i valori e i principi più virtuosi, impegno, spirito di squadra, fair play, che in un periodo complesso come quello attuale assumono una rilevanza ancora più significativa per le persone", ha dichiarato Alex Lim, Presidente di Samsung Electronics Italia. (ANSA).