Atletica: Tortu "bravo Jacobs, ci vediamo in pista"

ROMA, 13 MAG - "Complimenti a Marcel per l'importante risultato di oggi. Come abbiamo sempre detto, ci stimoliamo a vicenda, anche a distanza. Questo nuovo record mi stimolerà ancora di più. Bravo Marcell! Ci vediamo in pista!". Così il velocista azzurro Filippo Tortu, in una dichiarazione all'ANSA, si complimenta con il collega Marcell Jacobs, che ha migliorato il suo record italiano dei 100, con il tempo di 9''95. (ANSA).