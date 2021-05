Calcio: finale di Coppa Italia sarà la 'Timvision Cup'

ROMA, 13 MAG - Tim, partner storico del calcio italiano, ha siglato con Lega Serie A l'accordo per la sponsorizzazione della finale di Coppa Italia che prenderà la denominazione di Timvision Cup. L'accordo prevede la sponsorizzazione della finale tra Atalanta e Juventus che si giocherà il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. "Questa partnership rafforza ancora una volta il nostro impegno nel mondo del calcio che è parte integrante della cultura e della tradizione del Paese ", ha commentato l'ad di Tim, Luigi Gubitosi "Il sodalizio con Tim prosegue con piena soddisfazione -ha aggiunto l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo - La finale di Timvision Cup in Emilia Romagna verrà ricordata per la qualità e la quantità di telecamere impiegate", ben 30. (ANSA).