Coni: Cozzoli "investitura forte, buon lavoro a Malagò"

ROMA, 13 MAG - "Per superare la crisi e ripartire, lo sport italiano ha bisogno di un gioco di squadra e di investiture forti. In questo senso va letta la conferma di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni". Così il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, commenta la rielezione di Malagò al vertice del Comitato olimpico. "Mi complimento con Giovanni - prosegue il messaggio di Cozzoli -, auguro buon lavoro a lui, alle vicepresidenti, ai neo eletti membri della Giunta nazionale sapendo che perseguiranno l'interesse del mondo dello sport, nei momenti belli e in quelli difficili". (ANSA).