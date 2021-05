Tennis:Open d'Italia:Nadal 'con Sinner vittoria prestigiosa'

ROMA, 12 MAG - "Con Sinner è una vittoria di prestigio. Jannick è un giocatore incredibile e farà una buonissima carriera". Parola di Rafael Nadal in conferenza stampa, dopo il successo in due set contro il tennista italiano. Sul match poi ha aggiunto: "E' una gara positiva per me, ho fatto molte cose bene, ma anche qualche errore. E' stata una gara veramente difficile, è una vittoria importante". (ANSA).