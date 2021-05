Cagliari: Semplici, potevamo fare qualcosa in più

CAGLIARI, 12 MAG - Un punto di sofferenza. E ora tutti a guardare Atalanta-Benevento per capire quanto manca alla salvezza. "No, non sono soddisfatto - ha detto l'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici - con una vittoria avremmo potuto chiudere il discorso. Non abbiamo giocato con la solita spregiudicatezza e il solito coraggio. Siamo più vicini all'obiettivo, può succedere. Vero che abbiamo speso molto contro il Benevento. Proveremo a strappare dei punti a Milano". Paura di perdere? "Può essere - ha continuato - potevamo fare qualcosa in più ma, in queste situazioni, un po' di timore è inevitabile. Bisogna capire i ragazzi e bisogna considerare il valore dell'avversario. La squadra non ha mai rischiato, questo può essere considerato un fattore positivo. Ma, ripeto: potevamo fare qualcosa in più". (ANSA).