Coni: Vezzali, ogni aspirante alla presidenza sia d'esempio

ROMA, 12 MAG - "Auguro un buon lavoro al Consiglio Nazionale CONI che domani si ritroverà a Milano per eleggere i suoi vertici. Si tratta dell'espressione più alta della democrazia interna al mondo dello sport italiano". Così la Sottosegretaria di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali. "Da Sottosegretaria sarò spettatrice laica e mi auguro che ciascuno dei partecipanti possa vivere il momento con alto senso istituzionale, consapevole di far parte di una grande famiglia, quella dello sport, che per rialzarsi e ripartire ha bisogno anche di esempi positivi" conclude Vezzali. (ANSA).