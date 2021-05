Coni: Chimenti ritira la sua candidatura alla presidenza

MILANO, 12 MAG - Franco Chimenti ha ritirato la sua candidatura alla presidenza del Coni per il quadriennio 2021-2025. L'annuncio è stato dato dallo stesso presidente della Federgolf durante il Consiglio nazionale andato in scena in un hotel del centro di Milano e che ha anticipato il Consiglio nazionale elettivo, in programma domani sempre a Milano. Rimangono quindi in corsa come candidati presidenti, il n.1 uscente Giovanni Malagò, Antonella Bellutti e Renato Di Rocco. (ANSA).