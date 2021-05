Incontro ministro Bianchi-Vezzali "percorso comune sport-scuola"

ROMA, 12 MAG - Piano Estate, impiantistica sportiva scolastica, insegnamento delle scienze motorie nella scuola primaria. Sono i temi trattati nel corso di un incontro tra il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi e la Sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali. I due rappresentanti del Governo hanno rimarcato l'unità di intenti e la piena condivisione dell'importanza dell'attività motoria e sportiva nel percorso di formazione educativa, sottolineando la necessità di sviluppare strategie sinergiche cogliendo spunto dalle opportunità offerte anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Con il Ministro Bianchi abbiamo sin da subito trovato la giusta sintonia - le parole di Vezzali -. Sono convinta che grazie alla sinergia istituzionale si giungerà a stimolare la necessaria svolta culturale che permetta alla scuola ed allo sport di non essere più vissuti in contrapposizione nel cammino di crescita umana e culturale dei nostri ragazzi. Ciò passa da interventi concreti, quali ad esempio l'implementazione e riqualificazione dell'impiantistica scolastica sul territorio nazionale, e da misure storiche quali l'inserimento dell'insegnante di scienze motorie nell'organico della scuola primaria. L'incontro di oggi ha posto le basi per un percorso comune che, sono certa, porterà i suoi frutti concreti". "Condivido con la Sottosegretaria Vezzali l'importanza del valore delle scienze motorie come tassello indispensabile per lo sviluppo del benessere psicofisico di studentesse e studenti - ha dichiarato il Ministro Bianchi - Questa attenzione è dimostrata anche dalla scelta di destinare 300 milioni di risorse del PNRR alla costruzione di palestre nelle scuole. Con la Sottosegretaria abbiamo inoltre condiviso l'opportunità di incrementare la nostra collaborazione già nella progettualità del Piano Estate". (ANSA).