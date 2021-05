Liga: Barcellona frenato dal Levante manca assalto a vetta

ROMA, 12 MAG - Passo falso del Barcellona, che in un anticipo della 36/a giornata di Liga si fa fermare sul 3-3 dal Levante a Valencia e manca il sorpasso, pur temporaneo, sull'Atletico Madrid capolista, che domani ospiterà la Real Sociedad. I blaugrana sono ora a 76 punti a due giornate dal termine del campionato, uno in meno dei colchoneros e uno in più del Real, atteso invece dal Granada. E' il secondo pareggio di fila della squadra di Ronald Koeman dopo quello con la capolista, ma rischia di essere un colpo definitivo alle speranze di vittoria in campionato. Messi ha portato in vantaggio i suoi al 25' e Pedri ha raddoppiato 9 minuti dopo, ma nella ripresa c'è stata la rimonta del Levante, con Merelo e Morales. La rete di Delbelè al 19' sembrava aver rimesso le cose a posto per il Barcellona, ma è invece arrivato il 3-3 realizzato al 38' da Leon. (ANSA).