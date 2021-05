Calcio: Guardiola, orgoglioso vittoria in stagione più dura

LONDRA, 11 MAG - "Questa è stata una stagione diversa da tutte le altre, la più difficile, e così questo titolo di Premier League è come nessun altro. Ricorderemo per sempre questa stagione per il modo in cui abbiamo vinto". Così il manager del Manchester City, Pep Guardiola, commenta sul sito del club la conquista del campionato con tre turni di anticipo grazie alla sconfitta del Manchester United col Leicester. per il tecnico spagnolo si tratta del decimo trofeo vinto dal suo arrivo in Gran Bretagna nel 2016. "Sono così orgoglioso di essere l'allenatore in questo club e con questo gruppo di giocatori, che sono speciali - prosegue Guardiola -. Portare avanti questa stagione, con tutte le restrizioni e le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, e mostrare la costanza che abbiamo è notevole. Ogni singolo giorno, hanno lottato per il successo, cercano sempre di essere migliori". La caccia non è finita per i Citizens, che devono giocare la finale di Champions League contro il Chelsea puntando ad un trofei tanto sospirato, ma Guardiola afferma che la vittoria in Premier League è sempre l'obiettivo principale della sua squadra. "All'inizio di ogni stagione, la Premier è il trofeo più importante per noi - le sue parole -. Solo dimostrandosi i migliori, settimana dopo settimana, puoi vincere questa competizione. È un enorme successo", conclude Guardiola, che ha riservato uno speciale messaggio ai tifosi. (ANSA).