Pugilato: Mondiale massimi Joshua-Fury ad agosto in Arabia

LONDRA, 11 MAG - Il Mondiale della riunificazione del titolo dei pesi massimi, fra gli inglesi Anthony Joshua, detentore della corone Wba, Ibf e Wbo, e l'imbattuto Tyson Fury, campione per la Wbc, dovrebbe svolgersi in Arabia Saudita ad agosto. Lo ha assicurato Eddie Hearn, promoter di Joshua, secondo il quale "la data dovrebbe essere fra il 7 e il 14 agosto". "Ed è un segreto custodito molto male - ha aggiunto intervistato dalla britannica Sky Sports - che l'incontro si svolgerà in Arabia Saudita. Sono al lavoro le stesse persone con cui abbiamo collaborato in occasione del match di Anthony con Andy Ruiz, che sono state dei partner fantastici. Quindi siamo fiduciosi". La data più probabile per questa supersfida è comunque quella del 14 agosto, perché il 7 sarà il penultimo giorno di gare dell'Olimpiade di Tokyo e quindi la massima visibilità per questo Mondiale dei massimi non sarebbe assicurata. (ANSA).