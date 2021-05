Sport e Salute con Tennis agli Internazionali

ROMA, 11 MAG - Torna Tennis & friends, uno degli eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia, per un'edizione speciale: appuntamento il 15 maggio per inaugurare il Tour 2021 per il quale ricorre il decennale del progetto, che vede il coinvolgimento in prima linea del mondo della salute e dello sport. L'evento, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, Sport e Salute spa e l'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute, sarà presente agli Internazionali d'Italia 2021 al Foro Italico di Roma, ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in live streaming, collegandosi al sito www.tennisandfriends.it, youtube e FB. Compresa la partita solidale degli Ambassadors. In contemporanea l'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute SpA, con un open day, offre nella propria struttura dell'Acqua Acetosa un percorso clinico di prevenzione gratuita (serve prenotarsi), dedicato alla salute dello sportivo. (ANSA).