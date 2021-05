Europei, Germania: Loew orientato a reintegrare Mueller

ROMA, 11 MAG - Il ct tedesco Joachim Loew ha preso contatti con Thomas Müller, fuori dalla Mannschaft dal 2019, perché sembra intenzionato a convocarlo per la fase finale dell'Europeo. Lo scrive la Bild. "Buone notizie per i tifosi tedeschi - riporta il quotidiano - Loew avrebbe già chiamato Mueller! Gli avrebbe detto che voleva richiamarlo". L'allenatore tedesco deve comunicare la lista dei 26 giocatori convocati per l'Europeo il 19 maggio. La Germania giocherà nel cosiddetto 'gruppo della morte', assieme a Francia, Portogallo e Ungheria. Mueller, che ha 31 anni, venne escluso dalla Nazionale tedesca all'inizio del 2019, insieme ai compagni del Bayern Monaco, Jérome Boateng e Mats Hummels, dopo il fallimento ai Mondiali 2018 in Russia (eliminazione nel primo girone). Da allora, Mueller ha continuato a brillare nelle file del Bayern. Tutti gli osservatori tedeschi hanno chiesto la sua reintegrazione per mesi, ma Loew finora è stato irremovibile. (ANSA).