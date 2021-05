Calcio: Nicola, Milan in forma ma Toro punta al traguardo

TORINO, 11 MAG - "Il Milan è una squadra di qualità e in forma, ma noi abbiamo una voglia assoluta di raggiungere l'obiettivo e ogni gara può diventare determinante: dobbiamo fare un tot di punti per salvarci": così il tecnico del Torino, Davide Nicola, alla vigilia della gara interna contro il Milan. "Su Sirigu è tutto a posto, Nkoulou non sarà a disposizione e Izzo va valutato: faremo la conta di come sta la squadra, ma mi fido di tutti i giocatori che ho a disposizione" aggiunge l'allenatore sulle condizioni dei suoi calciatori. (ANSA).