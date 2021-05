Mbappé nei preconvocati per Tokyo, ma il PSG non ci sta

ROMA, 11 MAG - Kylian Mbappé, uno dei calciatori più forti del mondo, attaccante del Paris Saint-Germain, figura nella lista dei preconvocati per le Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 22 luglio al 21 agosto. Lo riporta L'Equipe. Il giocatore ha più volte espresso il desiderio di rappresentare il proprio Paese nel torneo di calcio a cinque cerchi e questo nonostante al PSG non siano dello stesso avviso. Il club parigino ha la facoltà di vietare il viaggio di Mbappé in Giappone, se non altro perché il giocatore sarà impegnato con la Nazionale maggiore di Didier Deschamps nella fase finale dell'Europeo e, in caso di arrivo in finale, ci sarebbero solo 11 giorni fra la fine del torneo continentale e l'inizio dei Giochi. Mbappé, in altre parole, sarebbe costretto a rinunciare alle vacanze, per non perdere la condizione atletica. Nella lista della Francia del calcio per Tokyo figura anche il 35enne André-Pierre Gignac. (ANSA).