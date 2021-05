Tokyo, tennis: Nadal "Non so se andrò alle Olimpiadi"

ROMA, 11 MAG - "Se parteciperò alle Olimpiadi di Tokyo? Non lo so ancora, onestamente. Non posso rispondere oggi perché non lo so. In una situazione normale non ho mai perso le Olimpiadi, tutti sanno quanto sono importanti per me i Giochi. In questo caso non so ancora c'è una pandemia, il calendario è cambiato e io ho 35 anni. Devo organizzare il mio calendario". Lo dice il campione di tennis spagnolo, n.3 al mondo, Rafa Nadal, rispondendo in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio agli Internazionali di tennis a Roma. Prima di lui, ieri aveva espresso dubbi anche la big del circuito Wta, la statunitense Serena Williams. (ANSA).