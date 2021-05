Tokyo:via ai vaccini anticovid, a Milano azzurre della pallavolo

ROMA, 11 MAG - Vaccinazione anticovid domani per la nazionale femminile di pallavolo guidata dal ct Davide Mazzanti. Le ragazze, attualmente in ritiro a Cavalese, si trasferirnno a Milano dove alle 14, nell'hub vaccinale allestito al Palazzo delle Scintille, riceveranno la prima dose del vaccino. Le atlete, che si stanno allenando per le Olimpiadi di Tokyo, saranno accompagnate per l'occasione dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Quella di domani è infatti la prima vaccinazione in vista dei Giochi di Tokyo, per atleti non appartenenti ai gruppi militari Con Malagò ci saranno anche il Presidente della Federazione Pallavolo, Giuseppe Manfredi, il n.1 della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco e il Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati. Ad accoglierli ci saranno Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per l'emergenza Covid-19, e Alberto Zoli, Direttore Generale Areu. Al termine Malagò, Manfredi e Casasco parteciperanno al Consiglio Nazionale del Coni, in programma a Milano, e che precederà quello elettivo, in calendario il giorno dopo, giovedì 13 maggio. (ANSA).