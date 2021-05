Coni, Di Rocco: "Sostegno da competitor a candidato mai visto"

ROMA, 10 MAG - "Sono rimasto sconcertato, e ne ho riferito al sottosegretario Valentina Vezzali, responsabile governativo per lo sport e organo vigilante, di fronte alle dichiarazioni rese alla Rai da uno dei competitor alla prossima elezione alla presidenza del Coni, per la quale mi sono candidato anche io". Lo scrive, in una nota, Renato Di Rocco, ex presidente della Federciclismo e candidato alla presidenza del Coni. "Il prof. Franco Chimenti - sottolinea - uno dei quattro presunti concorrenti alla carica, ha infatti detto, occupando gli spazi mediatici riservati dalla par condicio della Rai, che la sua candidatura è frutto soltanto della sua voglia di avere la parola in tutte le sedi possibili per sostenere l'elezione di un altro dei candidati, il presidente uscente Giovanni Malagò. Chi si candida a una massima carica dovrebbe essere da esempio e tenere alto il principio che nello sport si partecipa per competere e cercare di vincere". "La situazione è quantomeno imbarazzante e mai registrata in nessuna competizione democratica. Tanto più in un settore come quello dello sport, nel quale il fair-play dovrebbe costituire la bussola per quanti lo dirigono o si propongono di farlo. La candidatura per sostenere un presunto 'avversario' non si era ancora vista. E' questo il rispetto della democrazia che si vuole introdurre nello sport?". (ANSA).