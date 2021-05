Inghilterra: Cavani resterà nel Manchester United fino al 2022

ROMA, 10 MAG - Edinson Cavani rimarrà al Manchester United fino a giugno 2022. Lo ha reso noto il club inglese. Cavani, 34 anni, è arrivato nei 'Red Devils' a ottobre dell'anno scorso, con un contratto di una stagione e l'opzione per il secondo. Il 'Matador', dopo aver lasciato il PSG - dove sbarcò nel 2013, proveniente dal Napoli - ha già segnato 15 gol con i 'Red Devils', otto dei quali nelle ultimi sette partite. "Durante la stagione mi sono affezionato al club e a tutto ciò che rappresenta. Sono stato toccato dal desiderio dei tifosi di vedermi restare e cercherò di continuare a renderli felici con le mie prestazioni sul campo", ha detto l'uruguayano. "Non ho ancora potuto giocare davanti al pubblico dell'Old Trafford e non vedo l'ora di poterlo fare", ha aggiunto Cavani, arrivato al club in tempi di restrizioni sanitarie. "Noi allenatori conosciamo tutti i suoi record di gol - Cavani è in particolare il capocannoniere nella storia del PSG con 200 gol. Tuttavia, è attraverso la sua personalità che ha portato così tanto alla squadra. Ha una mentalità vincente e, qualunque cosa faccia, un atteggiamento irreprensibile", ha detto l'allenatore Ole Gunnar Solskjaer. Il Manchester United, che non vince un trofeo da quattro anni, giocherà la finale dell'Europa League contro il club spagnolo del Villareal il 26 maggio: attualmente occupa il secondo posto in Premier League. Se dovesse mantenere la posizione fino alla fine avrà raggiunto il miglior piazzamento nel campionato inglese dai tempi di Alex Ferguson, nel 2013. (ANSA).