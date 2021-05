Ginnastica ritmica: World Cup, farfalle azzurre d'argento

ROMA, 09 MAG - A Baku, nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, le farfalle azzurre allenate da Emanuela Maccarani - dopo la piazza d'onore nel Concorso generale di ieri - portano a casa altri due argenti nelle finali di specialità: con le 5 palle a quota 44.550 e con 3 cerchi e 4 clavette, a 41.900, in entrambi i casi dietro alla Bulgaria. Nella final eight con l'attrezzo singolo conquistano il bronzo le padrone di casa (44.000), mentre nel misto chiude al terzo posto la Bielorussia (39.850). Tra le individualiste brilla l'oro di Alexandra Agiurgiuculese, aviere dell'Aeronautica Militare, ottenuto nella final eight con la palla. La ventenne allenata all'ASU di Udine da Spela Dragas e Magda Pigano, grazie al personale di 26.350, mette in fila la russa Daria Trubnikova, seconda con 26.100, e la bulgara Boryana Kaleyn, terza con lo stesso punteggio ma un'esecuzione peggiore. La vice campionessa italiana, bloccata ad inizio anno dal Covid, si ripresenta ai piedi del podio All-around, finalista in tutte le odierne sfide ad otto. (ANSA).