F1: Spagna; Hamilton "ho fatto un azzardo e ho avuto ragione"

ROMA, 09 MAG - E' raggiante Lewis Hamilton dopo la vittoria del gran premio di Spagna di F1 con una super rimonta. "E' stato un azzardo, ma ho capito che avevo il passo ed è andata bene" dice, riferendosi al doppio pit stop, contro l'unico effettuato dal rivale Max Verstappen. Una decisione che poteva metterlo fuori gioco e che invece si è trasformata in una carta vincente. "La partenza è stata proprio al limite, la Red Bull è partita benissimo. Poi è cominciata la caccia da parte mia, per un pò sono rimasto lì, e quando sono rientrato dopo la seconda sosta ho dovuto recuperare più di 20 secondi. E' stato un azzardo ma è andata bene. E' stata la strategia ad aiutarmi, non era quella prevista all'inizio. Ma una volta capito che avevo il passo ho seguito le indicazioni, è stato un lavoro fantastico da parte di tutti".