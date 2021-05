Calcio: Atalanta travolge il Parma, Cagliari ok a Benevento

ROMA, 09 MAG - Vittorie in trasferta per Atalanta e Cagliari negli incontri pomeridiani della 35/a giornata della serie A, mentre è finita 1-1 Verona-Torino. Per i bergamaschi largo successo al Tardini, con un 5-2 (doppietta di Muriel, che sale a 21 reti in campionato) che conferma la squadra di Gasperini al secondo posto in classifica a tre giornate dal termine, con due punti di vantaggio sul Napoli. Il Cagliari vince 3-1 a Benevento e trova altri preziosi punti salvezza, mentre i campani, terz'ultimi, fanno una altro passo verso la retrocessione in B che ha già accolto Parma e Crotone. (ANSA).