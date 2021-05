Calcio: Genoa-Sassuolo 1-2

GENOVA, 09 MAG - Il Sassuolo ha battuto in trasferta il Genoa per 2-1 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 35/a giornata della Serie A. In gol subito gli emiliani con Raspadori al 14 del primo tempo, al 66' raddoppio del solito Berardi, infine Zappacosta ha accorciato le distanze all'85'. Con questo vittoria il Sassuolo prosegue la sua corsa per un posto in Europa.. (ANSA).