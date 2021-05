Conte, il futuro? Mi godo presente poi Dio provvede

MILANO, 08 MAG - "Futuro? Sono qui per parlare del presente, ci dobbiamo godere questi momenti, perché sappiamo quanto abbiamo lavorato e sofferto. Dietro queste vittorie c'è tanta sofferenza da parte di tutti. Mi è capitato tante volte di non godermi le gioie, ora voglio godermela fino alla fine. Poi, Dio vede e provvede". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervistato da Sky dopo la vittoria contro la Sampdoria. "La soddisfazione è immensa, per me, i calciatori e tutti quelli che hanno contribuito. L'Inter non vinceva lo scudetto da 11 anni ed era inevitabile ci fosse voglia di festeggiare - ha proseguito -. Io non ho mai mollato di una virgola, mi sono superato in questi due anni all'Inter. Ho dovuto mettere tutto me stesso. È stata l'impresa più difficile per diversi motivi. Non mi aspettavo alcune difficoltà dell'ambiente Inter. Aver vinto a Milano con l'Inter mi dà grandissima soddisfazione, perché so che non è per tutti". (ANSA).