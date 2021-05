E' ufficiale, Neymar e il PSG assieme fino al 2025

ROMA, 08 MAG - Neymar Junior ha rinnovato con il Paris Saint-Germain, prolungando fino al 2025. E' stato lo stesso club parigino a ufficializzare l'accordo, con un tweet, sul proprio account ufficiale. "Sono molto felice di poter continuare la mia avventura in questo club - ha detto il fantasista brasiliano, che ha parlando alla tv ufficiale del PSG -. Sono molto contento in questa città e orgoglioso di far parte di questa rosa, di lavorare con questi compagni e un grande allenatore. Sono inoltre contento di essere entrato a far parte della storia del. Credere sempre di più in questo progetto, a Parigi sono cresciuto come uomo e come calciatore. Nel PSG voglio vincere altri trofei". "Cuore, talento e dedizione dei nostri giocatori: l'ambizioso progetto del PSG ruota attorno a questi elementi", ha aggiunto Nasser Al-Khelaifi, ceo del Paris Saint-Germain. "Sono orgoglioso che Neymar Junior abbia confermato il proprio impegno a lungo termine con la famiglia del PSG: le sue prodezze continueranno a deliziare i fan. Siamo molto felici di vederlo ancora al centro del nostro progetto". (ANSA).