Canoa: Europei; Italia sul podio, De Gennaro argento nel K1

ROMA, 08 MAG - Italia sul podio ai campionati Europei di canoa slalom in corso a Ivrea. Giovanni De Gennaro ha conquistato infatti la medaglia d'argento nel K1: l'azzurro, a un passo dal conquistare l'oro, è stato battuto al fotofinish dal ceco Vit Prindis, già campione continentale nel 2019 a Pau, in Francia. Dopo l'argento a squadre nel C1 con Flavio Micozzi, Roberto Colazingari e Raffaello Ivaldi, conquistato ieri questa, è la seconda medaglia azzurra dopo le prime due giornate di finali. Domani sono in programma le gare del C1 dove l'Italia deve ancora qualificare per Tokyo la barca maschile. Al termine della cerimonia di premiazione si disputeranno le gare per l'assegnazione del titolo dell'Extreme Slalom, la nuova disciplina olimpica che debutterà a Parigi 2024. (ANSA).