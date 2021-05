Tennis: sorteggio Open Italia, Sinner nel tabellone con Nadal

ROMA, 08 MAG - Il Master 1000 di Roma apre i battenti al Foro Italico con i sorteggi dei tabelloni maschili e femminili. Tanti italiani ai nastri di partenza, in attesa della conclusione delle qualificazioni. In particolare nel maschile - Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego e le wild card Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager - e tre nel torneo femminile, grazie alle wild card assegnate a Camila Giorgi, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Subito in salita il percorso di Sinner che al primo turno affronterà il francese Humbert e se dovesse passare avrebbe subito lo scoglio Rafa Nadal. Altro transalpino per Travaglia che giocherà con Paire e per Sonego che sfiderà Monfils. Sorteggio sfortunato anche per Fognini che incontrerà nel primo match del Foro Italico il giapponese Nishikori. Berrettini, che questa sera sarà impegnato con Ruud nella semifinale del master 1000 di Madrid, farà il suo esordio contro, Basilashvili. A Musetti, invece, toccherà vedersela con Hurkacz mentre Mager giocherà con De Minaur e Caruso con Goffin. Per quanto riguarda i big Djokovic occupa la posizione numero uno del seeding e beneficerà di un bye al primo turno, così come Dominic Thiem, Stefanos Tstitsipas e Andrey Rublev (parte alta del tabellone). Stesso discorso nella parte bassa per Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Diego Schwartzman e Alex Zverev. Gli ipotetici quarti di finale ad oggi potrebbero dunque essere: Djokovic-Tsitsipas, Rublev-Thiem. Medvedev-Schwartzman e Zverev-Nadal. Nel femminile, invece, ci saranno Trevisan, Cocciaretto e la Giorgi che al primo turno se la vedranno rispettivamente contro Shvedova, Garcia e Sorribes Tormo. Gli ipotetici quarti di finale offrono Barty-Sabalenka, Kenin-Svitolina, Halep-Andreescu e Osaka-S. Williams. (ANSA).