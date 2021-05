Superlega: Juve Barca Real 'stesse preoccupazioni 12 club'

TORINO, 08 MAG - I dodici club fondatori della Superlega "hanno condiviso la stessa preoccupazione - così come altri stakeholders nel calcio europeo - particolarmente nel contesto socio-economico corrente, che riforme strutturali siano indispensabili per assicurare che il nostro sport permanga di interesse e sopravviva nel lungo periodo". E' un passaggio del comunicato diffuso da Juventus, Barcellona e Real Madrid, deferiti per il progetto dall'Uefa, che ha invece disposto il reintegro degli altri nove club fondatori. (ANSA).