Basket: Nba; Lakers ancora ko, si avvicina spettro play in

ROMA, 08 MAG - Si mettono male le cose per i Los Angeles Lakers, campioni in carica della Nba, in caduta libera in questo finale di regular season, con lo spettro dei play in che si fa sempre più vicino. Nel turno giocato questa notte la formazione ancora orfana dell'infortunato Lebron James, è stata battuta e sorpassata in classifica da Portland con un 106-101 che per i Trail Blazers vale il sesto posto a ovest, ultimo utile per l'accesso diretto ai playoff, e spinge i californiani al settimo e quindi in piena zona play in. Uno smacco difficilmente pronosticabile a inizio stagione per i gialloviola, che hanno perso otto delle ultime dieci gare. Mattatore della serata Damian Lillard, con 38 punti; fra i Lakers, il migliore è Anthony Davis con 36 punti. Altra grande partita è stata quella tra Utah e Denver: ha vinto la capolista per 127-120, soprattutto grazie a uno strepitoso Bojan Bogdanovic che ha firmato ben 48 punti. Accesso ai playoff solo rinviato per i New York Knicks, quarti in classifica a est, usciti sconfitti dalla sfida con i Suns, per 128-105. Ko pure per i Celtics in casa dei Bulls per 101-99, uno stop che rende complicato per Boston l'accesso diretto ai playoff. Tornano a sperare almeno nei play in gli Spurs, che hanno battuto in trasferta i Kings per 113-104, e ora occupano il decimo posto a ovest. (ANSA).