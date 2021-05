F1: Spagna; prime libere a Bottas, Ferrari quinta e sesta

ROMA, 07 MAG - La Mercedes di Valtteri Bottas ha chiuso davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp di Spagna, quarta prova stagionale del mondiale di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Barcellona-Montmeló. Con il tempo di 1:18.504, il finlandese precede di 33 millesimi la Red Bull di Max Verstappen e di 124 l'altra Mercedes, condotta dal campione del mondo, Lewis Hamiton. Quinto e sesto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, staccate di mezzo secondo da Bottas e precedute di poco dalla McLaren di Lando Norris. Dietro ai ferraristi, l'Alpha Tauri di Pierre Gasly e l'Aston Martin di Sebastian Vettel, con circa sette decimi di ritardo sul miglior tempo. Tredicesimo tempo per Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo e 19/o per Robert Kubica, che per la Fp1 ha preso il posto di Kimi Raikkonen. Una sua uscita di pista ha costretto a esporre bandiera rossa a circa 15' dalla fine delle prove, ma si è trattato di una breve interruzione. (ANSA).