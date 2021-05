Sport: Malagò; 56% società non ripartite, governo ci ascolti

ROMA, 07 MAG - "Il 56% società sportive non è ripartito e l'8% ha già dichiarato che non ripartirà. E' uno dei temi centrali del mio programma: quell'8% è un numero inquietante, di quel 56% bisogna fare in modo che riaprano tutte. Per strada non vogliamo lasciare nessuno, con una totale sinergia e sintonia del nostro mondo nel fare richieste e il governo che le dovrà accogliere. Questo è l'obiettivo, mai come in questo momento serve unità di intenti". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine del primo appuntamento della Lum European Week in corso al salone d'Onore del Coni. (ANSA).