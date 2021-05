Taekwondo: 3 azzurri in Bulgaria a caccia del pass olimpico

ROMA, 07 MAG - Al via domani a Sofia, in Bulgaria, la due giorni del Torneo europeo di Qualificazione Olimpica di Taekwondo, che mette in palio gli ultimi pass disponibili per i Giochi di Tokyo. Un totale di 120 atleti provenienti da 39 paesi più una squadra composta da atleti rifugiati si sfideranno sulle pedane allestite al Grand Hotel Millennium della capitale bulgara. Ogni categoria di peso prevede due qualificati (gli atleti che vinceranno le semifinali) per un totale di 16 nuovi pass Olimpici (8 maschili e 8 femminili). Il torneo di qualificazione europeo è il penultimo torneo di qualificazione continentale, l'ultimo, quello per i Paesi asiatici, si svolgerà dal 21 al 23 maggio 2021. Per l'Italia è già qualificato per le Olimpiadi Vito Dell'Aquila, grazie alla posizione conquistata nel ranking mondiale. Ma ora gli azzurri potranno giocarsi altre chances: Paulina Ameria Vecchi (nella cat. -57 kg), Maristella Smiraglia (nella +67 kg) e Simone Alessio (-80 kg). (ANSA).