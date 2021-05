E.League, Fonseca: "Mai pensato di dimettermi, Mou corretto"

ROMA, 06 MAG - "Io credevo fosse possibile arrivare in finale anche giocando contro il Manchester United. Oggi abbiamo dimostrato che era possibile". Lo ha detto Paulo Fonseca a Sky Sport, dopo l'eliminazione dall'Europa League. Poi, il portoghese è tornato sulla propria esperienza nella Capitale: "Non ho mai pensato alle dimissioni. Non sono uno che si arrende. Mourinho? Mi ha scritto, con me è stato molto corretto, ma non credo abbia bisogno dei miei consigli". Infine, una battuta sulla prestazione di Darboe: "Si era allenato bene e ho avuto il dubbio se farlo giocare dall'inizio. Ha giocato bene sembrava avere molta esperienza". (ANSA).