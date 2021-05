Ginnastica:nasce a Roma l'accademia nazionale 'Bruno Grandi'

ROMA, 06 MAG - E' nata a Roma l'accademia nazionale di ginnastica 'Bruno Grandi'. La Federazione Ginnastica d'Italia, in collaborazione con il suo comitato regionale Lazio e con Roma Capitale, ha inaugurato, questa mattina, il nuovo centro in via Giacomo Brogi n. 82, intitolandola al ex presidente federale, membro Cio e a capo, per venti anni, della federazione mondiale di ginnastica, scomparso nel 2019. All'evento, insieme al numero uno della Fgi Gherardo Tecchi e al segretario generale Roberto Pentrella, hanno partecipato la sindaca Virginia Raggi, l'assessore allo sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia, il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri. il massimo dirigente della ginnastica laziale Paolo Pasqualoni, il presidente onorario del comitato Antonia Paparelli, con tutti i consiglieri regionali, e la figlia del Prof. Grandi, Fabrizia. La palestra di via Brogi è stata data in gestione dall'amministrazione capitolina alla Federginnastica lo scorso 9 marzo - a seguito dell'accordo tra i due enti pubblici siglato alla vigilia del Natale 2020. L'impianto diventerà un centro di eccellenza polifunzionale dedicato alle discipline ginniche, con un particolare riguardo alla ritmica; un punto di riferimento per tutti gli atleti, le società e associazioni sportive del territorio, finalizzato alla preparazione di base e olimpica dei piccoli attrezzi, ma aperto anche alle altre realtà della ginnastica. Tale sede sarà inoltre dedicata allo svolgimento dei campionati federali, regionali e nazionali, dei livelli "Gold" e "Silver" di ritmica; ad ospitare fasi dei campionati studenteschi; a promuovere e facilitare la formazione e l'aggiornamento dei giudici, dei tecnici e degli atleti. Negli spazi esterni verrà allestito un percorso di parkour dedicato ad una disciplina emergente nata proprio nelle periferie delle metropoli. "Non vediamo l'ora di cominciare - ha dichiarato il presidente Tecchi - Questa è una grande opportunità di crescita collettiva, un'occasione inclusiva che regalerà prestigio e benefici a tutto il movimento. Porteremo nel quartiere le nostre eccellenze crescendo i campioni del domani accanto a coloro che si allenano solo per divertimento". (ANSA).