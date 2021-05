Basket: Nba; super Gallinari e Atlanta stende Phoenix

ROMA, 06 MAG - Una super partita di Danilo Gallinari ha spinto gli Atlanta Hawks al successo contro i Phoenix Suns, secondi in classifica a est. Non è mancato lo spettacolo nel turno di questa notte in Nba, con il campione azzurro in grande evidenza. Per lui un personale di 16 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, nel successo di Atlanta con il netto punteggio di 135-103 su una delle squadre dominatrici della stagione. Nelle zone alte di classifica a ovest, continua la marcia dei Nuggets, stanotte vincitori per 113-97 sui New York Knicks, un successo che vale il terzo posto in compagnia dei Clippers. In chiave playoff vittorie importanti per Portland e Memphis, rispettivamente sui Cavs (141-105) e sui Timberwolves (139-135). Ora le due formazioni occupano gli ultimi due posti utili della Western per proseguire la stagione. Ancora uno scivolone invece per i San Antonio Spurs, battuti da Utah Jazz per 126-94 e ora in decima posizione, alle spalle dei Warriors e dunque fuori dai playoff. Nelle altre partite, da segnalare la vittoria di misura dei Bucks sui Wizards per 135-134, al termine di una gara spettacolare e ricca di colpi di scena. Al team di Washington non sono bastati i 42 punti di Bradley Beal e la tripla doppia di Russell Westbrook (29 punti, 17 assist, 12 rimbalzi) per evitare la sconfitta che conferma un deludente decimo posto in classifica a est, alle spalle degli Indiana Pacers anche loro ko, per mano dei Kings 104-93. (ANSA).