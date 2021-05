Sport: Vezzali "riaperture in base a quadro epidemiologico"

ROMA, 05 MAG - "Le riaperture sono legate al quadro epidemiologico che il Paese sta vivendo, ci sono il Cts, il dipartimento sport che si confronta con ministero della Salute e poi il governo prende la decisione". È quanto assicura il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, in audizione alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport. "Dal 26 aprile tutti gli sport all'aperto si possono praticare - ha aggiunto - così come le piscine da metà maggio. Questo è un gran passo avanti. Le palestre riapriranno dal 1 giugno, le piscine al coperto purtroppo sono state escluse ma c'è un tavolo tecnico affinché possano riaprire quanto prima e perché possano riaprire in massima sicurezza". (ANSA).