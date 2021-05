F1: Spagna; Verstappen, pista prima vittoria non si scorda

ROMA, 05 MAG - Domenica a Barcellona, sulla pista dove nel 2016, non ancora 19enne, colse il primo successo in F1 Max Verstappen sarà al via della gara numero 100 con il team Red Bull. Ecco perché il quarto appuntamento della stagione 2021 ha un sapore speciale per il pilota olandese. "Cento gare? E' successo così velocemente che, ad essere onesti, non sapevo fossero tante. Sto invecchiando" scherza lui, secondo nel mondiale piloti a 8 punti da Lewis Hamilton. "Barcellona avrà sempre dei ricordi speciali per me. La prima vittoria in F1 è piuttosto emozionante, soprattutto quando è un po' uno shock per tutti perché è stato il mio debutto per il Team - ricorda Verstappen - Non mi commuovo molto spesso, ma quel giorno ero quasi sul punto di piangere, così come mio padre. Mi scorrevano in testa i ricordi di come ero arrivato alla Formula Uno. Non è stato tutto facile. Quando vinci alla gente sembra piuttosto facile, ma devi fare un duro lavoro per arrivarci. La mia prima vittoria fu uno shock, nessuno se l'aspettava, quindi è un giorno che non dimenticherò mai". Dopo il secondo posto in Portogallo, quella di Barcellona "penso che possa essere una buona pista per noi, ma mi aspetto che anche la Mercedes sia molto veloce, quindi sarà di nuovo molto vicino e dipenderà solo da chi troverà il miglior assetto. Sappiamo che Barcellona è una pista normale in termini di grip, a differenza del Portogallo, quindi possiamo vedere di nuovo il ritmo reale delle vetture. Siamo in una gara di sviluppo con la Mercedes e dobbiamo assicurarci di poter mantenere questo livello per il resto della stagione e continuare a migliorare ogni fine settimana". (ANSA).