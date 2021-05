Calcio: Roma; Fonseca 'Addio consensuale, penso al lavoro'

ROMA, 05 MAG - Paulo Fonseca ha spiegato il suo addio alla Roma, una decisione consensuale con il club. "Parlando onestamente ho pensato che fosse ora di seguire percorsi diversi dalla squadra" ha detto alla vigilia della sfida con il Manchester United. Poi ha aggiunto: "Per me la professionalità è un valore sacro. Sono qui oggi come il primo giorno: motivato. Voglio fare il meglio della Roma fino all'ultimo. Vivo questo momento con normalità". Poi sulla rimonta da fare all'Olimpico ha concluso: "Serve un 4-0, è difficile, ma nel calcio ho visto tante cose. Io credo in tutto". (ANSA).