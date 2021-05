Sport: Vezzali, in sistema riforma Coni è a vertice piramide

ROMA, 05 MAG - "Le competenze di Sport e Salute sono evidentemente complementari rispetto a quelle del Coni, che la riforma del 2018 ha esaltato come vertice della piramide del sistema sportivo, ente regolatore per eccellenza che, in partenza, ha il compito di dettare i principi per far funzionare l'attività agonistica federale, inclusa la somministrazione della giustizia, e, all'arrivo, ogni due anni, ne raccoglie i risultati alle Olimpiadi, estive e invernali, organizzando la squadra olimpica e avendo l'orgoglio di far sventolare la bandiera italiana". È quanto sottolineato dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, in audizione alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport. "Nel mezzo, l'attività del Coni deve essere un'attività di supporto alle Federazioni per raggiungere l'eccellenza agonistica e di diffusione dei valori dell'olimpismo, vigilando nei confronti degli organismi sportivi sui contenuti di carattere sportivo delle attività da essi svolte, oltre che sull'utilizzo di quei contributi che il Coni dovesse direttamente erogare. La sublimazione dello sport, nel solco dall'articolo 27 della Carta Olimpica", ha aggiunto Vezzali, rimarca l'auspicio "che il Comitato Olimpico, munito oggi di propria dotazione organica, svolga con crescente efficacia il ruolo che gli è proprio. Io sarò di stimolo affinché, coinvolgendo le organizzazioni sindacali, le procedure concorsuali a completamento della dotazione organica vengano svolte al più presto. Nell'attesa, ove il Coni volesse continuare la collaborazione con Sport e Salute, mi attiverò affinché la società fornisca i servizi richiesti attraverso la stipula di un contratto di servizio". (ANSA).