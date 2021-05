Tokyo: tuffi; per azzurra Di Maria pass nella piattaforma

ROMA, 05 MAG - Ancora un pass per i Giochi di Tokyo dai tuffi azzurri. Sarah Jodoin Di Maria, canadese naturalizzata italiana, ha conquistato la qualificazione nella piattaforma, durante la Coppa del Mondo in svolgimento proprio nella capitale giapponese. L'azzurra ha chiuso al quinto posto la finale, realizzando il personale con 324.65 e guadagnando uno dei posti in palio per le Olimpiadi. L'Italia aveva già ottenuto uno slot nella piattaforma, grazie alla qualificazione conquistata attraverso Noemi Batki. Gli azzurri qualificati per Tokyo salgono così a 238 (122 uomini, 116 donne). (ANSA).